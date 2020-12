États-Unis : Son vernis à ongles fait bondir la direction de son lycée

Un adolescent de 17 ans a lancé une pétition en ligne après avoir été suspendu de son école parce que ses ongles étaient colorés. Il dénonce «un double standard».

Déterminé à défendre ses convictions, le lycéen a lancé une pétition intitulée «Permettre aux hommes de porter du vernis à ongles». Dans son texte, Trevor dénonce «un double standard», les filles de son lycée ayant le droit de porter du vernis à ongles. «La liberté d’expression suffit à montrer que ce code vestimentaire et cette politique ne conviennent pas. Je suis un homme gay et je suis plus que fier», s’insurge l’adolescent. En une semaine, la pétition du Texan a récolté plus de 220’000 signatures. L’Abilene Pride Alliance, une association locale de défense des droits des LGBT, a notamment fait part de son soutien au lycéen.