Du jamais-vu - Sondage: est-ce le pantalon le plus con du monde?

Avec son style mêlant SM et références historiques, Richard Quinn s ’impose comme l’ un des créateurs les plus en vue de Grande-Bretagne. Mardi à la Fashion Week de Londres, il a présenté sa collection printemps-été 2022. Parmi les looks, tous spectaculaires, on a repéré une proposition mode des plus originales: un pantalon recouvrant entièrement la chaussure.