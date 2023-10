Sondage: Et les conseillers fédéraux préférés des Suisses sont…

Si le gouvernement devait être élu par le peuple, seuls la Valaisanne Viola Amherd (57%), la Saint-Galloise Karin Keller-Sutter (54%) et le Bernois Albert Rösti (53%) obtiendraient une majorité à la fin de l’année pour poursuivre leurs mandats. Selon un sondage Tamedia/20 minutes, suivent le Vaudois Guy Parmelin avec 36% et la Jurassienne Élisabeth Baume-Schneider avec 34%. Le Tessinois Ignazio Cassis obtient le soutien le plus faible avec 29%.

De manière générale, les résultats de l’étude montrent que 50% des sondés se disent insatisfaits du travail du Conseil fédéral, contre 49% d’avis favorable et 1% sans opinion. Les électeurs UDC sont les plus critiques, avec 29% d’avis favorables. Les soutiens du Centre et du PLR sont respectivement 71% et 70% à approuver l’action du gouvernement. Finalement, un maintien de la «formule magique» du Conseil fédéral, soit deux sièges pour l’UDC, le PLR et le PS et un pour le Centre, est la proposition la plus soutenue, avec 26% des voix.