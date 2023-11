Sondage: Les Suisses aiment réserver en ligne, même pour le médecin

Que ce soit pour un resto, aller chez le coiffeur ou chez son dentiste, plus de 60% des Helvètes ont déjà pris rendez-vous via internet. Un phénomène en plein essor, surtout en médecine.

Un Suisse sur quatre a déjà pris rendez-vous avec un médecin on ligne. Tamedia

Les Suisses aiment pouvoir réserver en ligne. En effet, 61% d’entre eux ont déjà au moins une fois pris rendez-vous sur le web, que ce soit pour aller au restaurant, chez le médecin ou le garagiste. C’est ce que révèle un sondage représentatif réalisé par l’institut de recherche Innofact pour le compte de local.ch, première plateforme de réservation de Suisse.

Ce sont les réservations au restaurant qui font l’objet de la plus forte demande online (30,9%). Suivent les rendez-vous médicaux (25,7%) et les séances chez le coiffeur (23,6%). Arrivent ensuite le dentiste, le garage automobile et les réservations pour un terrain de sport. À l’inverse, réserver sur le web reste peu pratiqué dans les cabinets de conseil fiscal et les avocats (2,6%).

Un tiers des Suisses ont déjà réservé un resto online, selon le sondage. local.ch

Prendre rendez-vous en ligne chez le médecin se répand

Ce qui surprend les auteurs du sondage, c’est l’essor des rendez-vous en ligne dans le domaine de la santé. Un Suisse sur quatre a en effet déjà utilisé cette possibilité. Un essor que confirme Alyssa Duruz, assistante médicale au centre médical Medbase Lausanne Malley. Celui-ci permet de réserver des créneaux chez de nombreux praticiens via le système «OneDoc» depuis 1 an et demi. «Nous enregistrons ainsi un peu plus de 30 rendez-vous online par jour, et même une cinquantaine le lundi», indique-t-elle.

Un chiffre relativement important pour un centre qui regroupe près de 25 praticiens, dont des généralistes, spécialistes et autres physiothérapeutes. «Mais nombre de médecins préfèrent toujours un contact téléphonique personnel pour avoir une meilleure description des cas», précise-t-elle.

Large besoin de la population

Les réservations online sont pratiques. «Elles permettent surtout d’éviter de nombreux appels. Et les patients n’ont plus besoin de patienter au téléphone, ils peuvent prendre rendez-vous plus rapidement». Quant au travail pour les assistantes médicales, il est le même. «Nous devons de toute manière consacrer 1-2 minutes pour vérifier la réservation et traiter la demande», assure Alyssa Duruz. Elle se dit toutefois persuadée que système est amené à répandre de plus en plus.