Elections fédérales: Sondage: l’UDC retrouve une bonne dynamique, PLR et Vert’lib se tassent

L’UDC séduit partout

Dans le sondage, l’UDC arrive en tête dans toutes les classes d’âge. En tête à la campagne, en tête dans les agglomérations, et même ex-aeqo en tête dans les villes. Au niveau des classes sociales, elle est en tête partout, sauf chez les revenus les plus hauts, qui lui préfèrent le PLR. À l’opposé, parmi les «perdants» du sondage, les Verts peuvent se consoler: il n’y a que peu d’écart parmi ses électeurs entre les classes populaires et les classes aisées, qui sont tous entre 10 et 14% à les soutenir. Ce sont surtout les plus jeunes et les plus urbains qui votent vert.