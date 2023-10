SOndage: Votez pour le meilleur look de Lizzo

La mode, Lizzo en raffole. La chanteuse, actuellement visée par des plaintes pour harcèlement sexuel par d’anciens collaborateurs, a offert un vrai défilé à sa communauté Instagram pendant le mois de septembre. Chapeau à plumes, porte-jarretelles, robes transparentes, cuissardes métallisées et bijoux dentaires, elle s’est amusée avec vêtements et accessoires pour créer des looks tous plus originaux les uns que les autres. Donnez votre avis.