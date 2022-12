Coupe du monde: Suisse-Portugal avec Zakaria, est-ce une bonne idée?

Qatar 2022 : Sondage: Zakaria doit-il être titulaire?

La Suisse affronte le Portugal en huitièmes de finale du Mondial 2022 au Qatar. Une inconnue existe sur la composition: la présence ou non de Denis Zakaria. Donnez-nous votre avis en participant à notre sondage.

Ce dernier possède son équipe type, celle avec laquelle il se sent à l’aise et qui a démarré face au Cameroun et contre l’Espagne en juin dernier lors de la Ligue des nations. Toutefois, un homme peut redistribuer les cartes, il s’agit du Genevois Denis Zakaria.