Un nouveau cratère sur la Lune, probable lieu d'impact de la sonde Luna-25

via REUTERS

«Environ 10 mètres de diamètre»

La photographie a été prise par la sonde LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter), en orbite autour du satellite naturel de la Terre, depuis 2009. Les équipes de l’agence spatiale américaine ont comparé des images prises avant et après le moment de l’impact, et observé «un nouveau petit cratère», explique un communiqué. Celui-ci «fait environ dix mètres de diamètre», a déclaré la Nasa, et se trouve à «environ 400 km du lieu d’atterrissage prévu pour Luna-25».