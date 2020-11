Appareils auditifs : Sonova affiche des résultats semestriels supérieurs aux attentes

Le spécialiste zurichois des aides auditives a dépassé le milliard de chiffre d’affaires au premier semestre de son exercice décalé 2020/21. Son bénéfice net s’élève à 123,2 millions de francs.

Si le segment des aides auditives a reculé de 19,6% sur un an en monnaies locales à 986,5 millions de francs, c’est surtout le segment des implants cochléaires qui souffre du contexte sanitaire actuel, avec une baisse de 33,8% en monnaies locales. «C’est la reprise la plus lente», reconnaît le directeur général Arnd Kaldowski.

Au niveau des régions, c’est l’Asie Pacifique qui s’est remise la plus vite de l’impact de la crise pandémique, suivie de l’Europe, Moyen-Orient et Afrique (Emea) et des Amériques, avec une baisse des ventes de 26,0% sur un an aux États-Unis en monnaie locale.