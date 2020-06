Berne

Sonvilier ne soutient pas le projet du Haut-Vallon

La commune la plus importante du Jura bernois pourrait voir le jour, grâce à une votation en ce sens en novembre. Mais Sonvilier ne semble pas favorable à cette fusion.

Les citoyens de St-Imier (BE), de Renan (BE), de Sonvilier (BE), de Cormoret (BE) et de Courtelary (BE) seront appelés aux urnes le 29 novembre pour se prononcer sur la création de la commune fusionnée d’Erguël. Mais le projet ne fait pas l’unanimité. L’exécutif de Sonvilier a annoncé jeudi qu’il ne recommandait pas la fusion.