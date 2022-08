Jeux vidéo : Sony augmente les prix de ses PS5 à cause de l’inflation

Ceux qui attendaient une baisse de prix de la PlayStation 5 pour s’en procurer une, près de deux ans après sa sortie, seront déçus, voire fâchés, d’après les réactions sur les réseaux sociaux. Le groupe japonais Sony a en effet annoncé jeudi une hausse des prix de vente de ses consoles de dernière génération sur la plupart de ses marchés à l’exception des États-Unis. L’entreprise justifie ce choix en invoquant l’inflation élevée et des effets de change défavorables.

Les prix de la PS5 en Europe augmentent de 10% à 549.99 euros (contre 499.99 euros) pour la console avec lecteur de disque et de 12,5% à 449.99 euros (contre 399.99 euros) pour sa version numérique, selon un communiqué publié sur le blog officiel PlayStation. Ses prix augmentent aussi «avec effet immédiat» au Royaume-Uni, en Chine, en Australie, au Mexique et au Canada, tandis qu’ils ne seront relevés au Japon qu’à partir du 15 septembre. L’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique sont aussi concernés.