PlayStation VR2 : Sony détaille son nouveau casque VR pour la PS5

La firme nipponne a révélé les caractéristiques principales du futur accessoire pour sa console de dernière génération, au salon CES. Son design reste un mystère, mais un premier jeu compatible a été dévoilé.

Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment, à la conférence de la marque au salon technologique CES 2022 de Las Vegas. Sony

Outre la présentation d’un nouveau prototype de sa voiture électrique Vision S, Sony a profité du salon CES de Las Vegas, qui ouvre officiellement ses portes au public ce mercredi, pour parler de jeux vidéo avec sa marque PlayStation. Le géant technologique a en effet révélé le nom officiel de la nouvelle version de son casque de réalité virtuelle PlayStation VR. Le futur appareil s’appelle sobrement PlayStation VR2, tandis que ses manettes sont nommées PlayStation VR2 Sense Controllers.

Ces nouveaux produits doivent porter «le jeu en réalité virtuelle à un tout autre niveau», promet la firme, qui a révélé les caractéristiques principales de son nouveau casque, sans toutefois en montrer le design. L’expérience visuelle a été améliorée par rapport au casque précédent. Le PS VR2, qui intègre un écran OLED, proposera une définition 4K HDR avec une résolution d’affichage de 2000 x 2040 pixels par œil. Son champ de vision est plus large – 110° (contre 100° pour le PS VR ou 90° pour l’Oculus Quest 2, rebaptisé Meta Quest 2) – et le taux de rafraîchissement des images de 90/120 Hz. À noter aussi, un rendu fovéal, à savoir l’optimisation des images affichées à l’écran qui se base sur un système de suivi du regard. La détection des mouvements des jeux doit aussi permettre aux joueurs d’interagir de manière plus intuitive dans le jeu et augmenter le niveau de réalisme, explique Sony.

L’accessoire, qui sera relié à la console PS5 via un câble USB-C, se dote aussi d’un retour haptique pour renforcer l’effet d’immersion via des vibrations, lorsque des objets frôlent la tête dans le jeu, par exemple. Manquent encore à l’appel la date de commercialisation et le prix du PlayStation VR2.

Un premier jeu

Un premier aperçu du premier jeu compatible avec le PlayStation VR2 a par ailleurs été dévoilé. Il s’agit d’une nouvelle aventure tirée de la saga «Horizon», à savoir «Horizon Call of the Mountain», jeu développé par les studios Guerilla Games et Firesprite. Ce dernier a récemment été racheté par Sony.