SONY VISION-S 02 – Sony finira-t-il par devenir un constructeur automobile?

Il y a deux ans, Sony avait déjà éveillé l’attention lors du Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas. Le géant japonais de l’électronique avait alors présenté le concept d’une voiture électrique, mais avait laissé entendre qu’il ne s’agissait pas tant de se lancer sur le marché automobile que d’étudier le rôle des fabricants d’électronique dans l’électromobilité. Les Japonais semblent désormais toutefois prendre les choses au sérieux en remettant le couvert au CES, où la marque a présenté le concept Vision-S02, renforçant ainsi les rumeurs que Sony pourrait bel et bien devenir un constructeur automobile. Le directeur du groupe, Kenichi Yoshida, a d’ailleurs confirmé à Las Vegas qu’une division automobile serait créée cette année encore et que l’entrée sur le marché commercial serait examinée, sans faire pour autant mention d’un planning concret.

Les données concernant le Vision-S 02, quant à elles, se concrétisent. Techniquement inspiré de son prédécesseur, le nouveau concept partage la même plateforme. D’une longueur totale de 4,9 mètres, le SUV a un empattement très allongé de plus de trois mètres et dispose de quatre roues motrices avec un moteur sur chaque essieu. Et Sony ne lésine pas sur la puissance: les deux moteurs développent chacun 200 kW (272 ch) pour une puissance système de 400 kW (544 ch). On ne dispose pas encore d’informations concrètes sur l’autonomie et la puissance de charge, pas plus que sur le temps nécessaire pour passer de 0 à 100 km/h, sachant qu’il était de 4,8 secondes pour le premier concept, une berline baptisée Vision-S 01.