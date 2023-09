La grogne après la forte hausse de prix de l’abo PlayStation Plus

Il n’y a pas que dans le domaine du streaming que les prix des abonnements augmentent. Sony a profité de l’annonce des jeux disponibles au téléchargement en septembre pour les abonnés au PlayStation Plus («Saints Row», «Black Desert – Traveler Edition» et «Generation Zero») pour y glisser une mauvaise nouvelle: les prix des trois formules (PlayStation Plus Essential, Extra et Premium) de 12 mois vont connaître une forte hausse à partir du 6 septembre. Dans le détail, en Europe l’abonnement PS+ Essential passe de 59,99 à 71,99 euros, PS+ Extra de 99,99 à 125,99 euros et PS+ Premium de 119,99 à 151,99 euros, soit une augmentation de plus de 20% pour la formule Essential et plus de 26% pour les deux autres. En Suisse, les prix respectifs des trois formules sont actuellement de 9,90 francs, 27,90 francs et 69,90 francs.