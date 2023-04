Sony lancerait une nouvelle console portable

Après la PlayStation Vita , une nouvelle console portable serait en préparation chez Sony, d’après un rapport d’Insider Gaming et de l’un de ses rédacteurs, Tom Handerson, souvent bien informé. D’après le site spécialisé, le géant nippon de la technologie et du jeu vidéo développe un appareil nomade qui nécessite une PlayStation 5 pour fonctionner. Ce futur appareil n’est en effet pas conçu pour offrir un service de cloud gaming, mais plutôt de jeu à distance avec l’option Remote Play.

Nécessitant d’une connexion internet, l’accessoire doit permettre de streamer et de jouer aux jeux de la console de dernière génération de Sony en les affichant sur son écran, au lieu de celui du téléviseur, comme il est déjà possible de le faire avec la fonctionnalité Remote Play sur des périphériques mobiles ou des ordinateurs compatibles. Le Q Lite ressemblerait à une manette DualSense embarquant une dalle LCD tactile de 8 pouces en son centre. Celle-ci afficherait des contenus avec une définition de 1080p (Full HD) et jusqu’à 60 images/seconde.