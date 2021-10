Consoles : Sony rend l’achat de jeux plus difficile sur PS3 et PS Vita

Sony, qui sous la pression avait finalement renoncé à fermer la boutique de ses anciennes consoles, complique néanmoins leur utilisation.

Sony semble bien décidé à abandonner ses anciennes consoles PS3 et PS Vita. En mai dernier, la firme avait annoncé fermer l’accès aux boutiques d’achat de jeux vidéo sur ces appareils sortis en Europe respectivement à partir de 2006 et 2012. Le géant technologique japonais s’était finalement ravisé sous la grogne de leurs possesseurs. Il avait néanmoins réussi à tirer la prise du PlayStation Store sur son autre console portable PSP. Pour planter un nouveau clou dans le cercueil de la PS3 et de la PS Vita, machines dont la production a pris fin il y a respectivement quatre et deux ans, Sony a trouvé un moyen détourné de rendre leur utilisation moins facile: l’entreprise va compliquer l’achat de contenus sur leur boutique.