Jeux vidéo : Sony répond au Xbox Game Pass en remaniant son offre

Le géant nippon va fusionner PlayStation Plus et PlayStation Now en un seul service, avec trois formules payantes.

Le jeu «Marvel’s Spider-Man» sera compris dans l’offre PlayStation Plus Extra Sony/Marvel

Après des mois de rumeurs autour du projet Spartacus, Sony a officialisé mardi sa nouvelle offre de jeux vidéo. Le géant nippon a annoncé qu’il allait fusionner ses deux services payants PlayStation Plus et PlayStation Now en un unique qui conservera le nom de PlayStation Plus. Lancée en juin, la plateforme se déclinera en trois formules: Essential, Extra et Premium. Un remaniement qui se veut une réponse à l’offre de cloud gaming Xbox Game Pass de Microsoft

Dans le détail, la première offre (8,99 euros par mois en Europe) s’adresse aux joueurs souhaitant conserver leur abonnement PlayStation Plus actuel. Elle propose le mode multijoueur en ligne sur PS4 et PS5, deux jeux gratuits mensuels et des rabais exclusifs. PlayStation Plus Extra (13,99 euros/mois) ajoute une collection de 400 jeux téléchargeables sur PS4 et PS5. Au lancement, la liste comprendra des titres tels que «Death Stranding», «Marvel’s Spider-­Man», «God of War» ou encore «Mortal Kombat 11» et est destinée à s’enrichir.

Enfin, Play­Station Plus Premium (16,99 euros/mois) fera la part belle au rétrogaming en proposant des jeux en streaming ou téléchargeables tirés des anciennes consoles PS1, PS2, PS3 et PSP. Des versions d’essai de nouveaux jeux seront aussi disponibles.