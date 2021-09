«Horizon Forbidden West» : Sony rétropédale sur la gratuité de la mise à niveau PS5

Face à la grogne des joueurs, le géant nippon est revenu sur sa décision de faire payer ceux qui ont acheté la version PS4 standard du jeu.

Sony a fait marche arrière. Dans un message publié sur le blog de PlayStation , Jim Ryan, président et directeur de Sony Interactive Entertainment, a clarifié les choses autour du jeu «Horizon Forbidden West» après que les joueurs furent montés au créneau. Le jour de l’ouverture des précommandes du titre de Guerilla Games dont la sortie est prévue le 18 février 2022, ceux-ci ont été fâchés d’apprendre que la version PS4 standard du jeu ne donnerait finalement pas droit à une mise à niveau PS5. Seules les éditions Deluxe, Collector ou Regalla, plus chères, auraient permis un upgrade vers la console de nouvelle génération. Cela contredisait la promesse faite par Sony en 2020: «L’année dernière, nous nous sommes engagés à fournir des mises à niveau gratuites pour nos titres de lancement intergénérationnels, dont «Horizon Forbidden West», a rappelé Jim Ryan.

Fin de la gratuité

Il s’agira par contre du dernier jeu à offrir cette gratuité, a-t-il indiqué: «Je tiens également à confirmer aujourd’hui qu’à l’avenir les titres cross-gen exclusifs à PlayStation First Party (qui viennent de sortir sur PS4 et PS5), qu’ils soient numériques ou physiques, offriront une option de mise à niveau numérique de 10 dollars de PS4 à PS5.» Il faudra donc payer pour «God of War» et «Gran Turismo 7», notamment, fait encore savoir le dirigeant.