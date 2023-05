Les ventes du casque immersif PSVR2 de Sony pas au top

Six ans et demi après la sortie du PS VR, Sony a lancé en février passé la seconde génération de casque.

Cela représente une augmentation de 8% par rapport au lancement du premier modèle PSVR en octobre 2016. La PSVR2 a également dépassé les attentes des analystes, qui prévoyaient un démarrage plus lent en raison du prix élevé du casque (env. 500 francs) et de sa disponibilité limitée sur le site PlayStation Direct. Mais en sept ans, l’évolution de ces chiffres reste modeste en valeur absolue et montre que les appareils de réalité virtuelle peinent toujours à séduire le grand public, tant Sony avec son PlayStation VR2 que Meta avec son Oculus. Sony n’a du reste pas dévoilé le nombre total d’appareils de PSVR et PSVR2 vendus à ce jour.