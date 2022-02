Jeux vidéo : Sony s’offre le créateur de «Halo» et «Destiny»

Le groupe japonais répond à Microsoft en rachetant l’éditeur américain de jeux vidéo Bungie, créateur entre autres de la célèbre franchise «Halo», pour 3,6 milliards de dollars.

Sony s’offre le créateur de la franchise «Halo», qui reste propriété de Microsoft. AFP

La réponse de Sony à Microsoft ne s’est pas fait attendre. Quelques jours seulement après l’acquisition retentissante d’Activision Blizzard par le géant américain de Redmond pour 69 milliards de dollars, le groupe japonais Sony, constructeur des consoles PlayStation, a annoncé, par le biais d’un communiqué publié lundi, le rachat de l’éditeur américain de jeux vidéo Bungie pour 3,6 milliards de dollars. Créé en 1991 et racheté en 2000 par Microsoft avant de gagner son indépendance en 2007, ce dernier est à l’origine des célèbres franchises «Halo» et «Destiny». Il restera «une filiale indépendante» et conservera son conseil d’administration actuel.

«Bungie a un potentiel illimité pour unir les amis du monde entier. Nous avons trouvé en PlayStation un partenaire qui partage notre rêve et qui s’engage à accélérer notre vision créative de la fabrication de divertissements à l’échelle d’une génération. Notre voyage commence aujourd’hui», a écrit sur Twitter Bungie, qui rejoindra la division des PlayStation Studios. Cette branche comprend déjà des noms connus comme Naughty Dog («Uncharted», «The Last of Us»), Insomniac Games («Spide-Man», «Ratchet & Clank») ou encore Santa Monica («God of War»).

L’annonce est un nouvel épisode des grandes manœuvres que connaît l’industrie du jeu vidéo, en attendant le lancement probable d’un service concurrent au service sur abonnement Game Pass de Microsoft sur les consoles PlayStation. Tandis que des inquiétudes autour de l’exclusivité de «Call of Duty» sont apparues après le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft, Sony a par ailleurs tenu à rassurer les joueurs en indiquant que les jeux de Bungie resteraient multiplateformes et pourront donc continuer à tourner sur Xbox et PC.