Sony veut étendre son empire PlayStation sur les mobiles

Au-delà des consoles, Sony ambitionne d’atteindre un public plus large avec ses contenus PlayStation. Après avoir adapté des jeux sur PC, l’entreprise vient de confirmer le rachat de Savage Game Studios, société spécialisée dans la création de jeux sur mobiles et fondée en 2020 par des vétérans du développement de jeux vidéo. Les trois fondateurs ont en effet notamment travaillé chez Insomniac Games («Marvel’s Spider-Man»), Zynga («FarmVille»), Supercell («Clash of Clans») ou encore Rovio («Angry Birds»).