Jeux vidéo : Sony veut former ses propres tiktokeurs

La firme nippone a publié un outil facilitant le partage de séquences de parties entre les joueurs.

«Notre objectif est de rendre super facile et amusant de créer des vidéos de gameplay courtes pour partager des réalisations sympas, des blagues, des cascades et tout autre type de contenu accrocheur», a mis en avant le blog officiel de la PS5.

La nouvelle fonction est intégrée dans Share Factory Studio, le logiciel d’édition gratuit de la PlayStation, qui laisse les joueurs capturer et éditer des séquences de jeu directement sur leurs consoles et les partager sur les réseaux sociaux.

L’application regorge de fonctionnalités avancées d’édition vidéo et audio, notamment la prise en charge de la vidéo HDR et la possibilité d’ajouter des animations, des autocollants, des filtres et autres effets vocaux.