Italie : Sophia Bush et Grant Hughes vont se marier

L’actrice et l’entrepreneur se sont fiancés durant leurs vacances en Italie. Il s’agira du deuxième mariage pour l’Américaine.

Après dix jours de quarantaine à la maison durant lesquels ils ont subi un test PCR toutes les 48 heures, des masques et des visières de protection pendant le voyage, cinq jours de quarantaine à l’arrivée et deux tests supplémentaires, Sophia Bush et Grant Hughes ont enfin pu profiter de leurs vacances en Italie.