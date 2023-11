Sophie de Quay en concert à Lausanne avec un nouvel EP lumineux

L’album «Y» de Sophie de Quay, paru en 2021, sonnait très électropop. Cette fois, c’est un disque orienté vers la french pop que le duo romand, formé par Simon Jaccard et Sophie Loretan, sortira le 10 novembre 2023 et qu’il présentera le lendemain, dès 19h, au D! Club de Lausanne. «L’EP «Soleil intérieur» représente pour nous un nouveau départ, lié à notre installation à Paris. On a travaillé avec Jeremy Chapron (ndlr: quart-de-finaliste de la «Star Academy» en 2007) qui nous a apporté son regard extérieur, son expérience dans le genre musical french pop. On a été très inspiré par les productions de Therapie Taxi et de Grand Corps Malade», nous a raconté Sophie Loretan.

La chanteuse a expliqué que les 5 chansons du disque avaient «chacune une couleur et son mantra» pour prendre soin de son soleil intérieur. «Le soleil intérieur c’est la joie de vivre et l’émerveillement qu’ont les enfants et qui peuvent se ternir au fil des années et de l’expérience de la vie. Chacun a le choix de préserver cette boule de feu et d’énergie ou de la laisser s’éteindre. Je me suis rendu compte de l’importance de protéger son soleil intérieur et d’en prendre soin, et il y a plein de manières de le faire. Pour moi, la création de cet EP en était une», nous a confié la Valaisanne de 33 ans qui avait eu le privilège de chanter avec Patrick Bruel au Caribana.