Mali : Sophie Pétronin veut «revenir voir ce qui se passe» à Gao

L’ex-otage franco-suisse a donné ses premières déclarations à la presse, dans la nuit de jeudi à vendredi, après son arrivée à Bamako.

«Je vais aller en France, en Suisse et, après, je vais revenir voir un peu ce qui se passe ici», a-t-elle ajouté lors d’une rencontre avec des journalistes à l’ambassade de France à Bamako. «Cela fait presque quatre ans que je n’ai pas vu, comment se déroulent les programmes», a-t-elle poursuivi, en invoquant les actions de son organisation contre la malnutrition et en faveur des enfants orphelins.

«Aucune colère»

Sophie Pétronin déclare n’éprouver «aucune colère». Dans un entretien distinct avec l’AFP et Radio France Internationale, elle a dit faire «partie de la famille gaoise» (de Gao) et esquissé une vision dédramatisée de ce qu’avait été sa captivité. Le temps lui a paru «un peu» long, «mais j’ai transformé la détention, si l’on peut dire, en retraite spirituelle».

«J’étais dans l’acceptation de ce qui m’arrivait et je n’ai pas résisté et puis voilà, je m’en suis sortie», a-t-elle dit. Cela «se passait bien, l’air était sain, bon [...] Je me suis accrochée. J’ai tenu. J’ai beaucoup prié, parce que j’avais beaucoup de temps. Je me suis promenée. J’ai bien mangé. J’ai bien bu, de l’eau fraîche, hein!»