Confidences : Sophie Tapie garde un souvenir amer de «The Voice»

La chanteuse française n’a pas vraiment apprécié son expérience dans l’émission de TF1, en 2013.

À l’instar de nombreux chanteurs français, Sophie Tapie a fait ses premiers pas dans «The Voice», sur TF1. En 2013, la fille de Bernard Tapie avait ainsi gravi les échelons du télécrochet et s’était retrouvée avec Jenifer comme coach. Cependant, elle avait été déçue de sa collaboration avec l’interprète du tube «Au soleil», pas assez investie à ses yeux. «Je ne l’ai vue que trois fois dans le programme, confie la chanteuse dans «Télé-Loisirs». Très rapidement après l’émission, je lui avais envoyé un mail.» Malheureusement, Sophie n’avait plus eu de ses nouvelles. «C’est très rare que les candidats gardent le contact avec les coaches. Ce n’est pas le but de l'émission», tempère la Française de 33 ans. Finalement, elle constate que ce show télévisé ne l’a «absolument pas aidée» à percer dans la musique. Il faut dire qu’elle se sentait comme «le vilain petit canard» de cette deuxième saison.