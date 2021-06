HBO Max : Sophie Turner au casting de «The Staircase»

L’actrice britannique rejoint Colin Firth et Toni Collette dans cette minisérie qui raconte l’histoire vraie d’un écrivain reconnu coupable du meurtre de sa femme.

Deux ans après la fin de «Game Of Thrones», dans laquelle elle incarnait Sansa Stark, Sophie Turner, 25 ans, s’apprête à faire son retour sur HBO. Elle a été choisie pour jouer dans une minisérie intitulée «The Staircase», prévue pour une diffusion sur HBO Max. Cette fiction est basée sur l’histoire vraie de Michael Peterson, écrivain américain reconnu coupable du meurtre de son épouse en 2003. Kathleen Peterson avait été retrouvée morte dans la maison du couple, en Caroline du Nord, en 2001. Le romancier avait alors soutenu qu’elle avait dû faire une chute dans les escaliers après avoir bu de l’alcool et pris des médicaments.

Dans la minisérie, la comédienne jouera le rôle de Margaret Ratliff, l’une des deux filles adoptives de l’écrivain, convaincue de l’innocence de son père. Ses partenaires de jeu seront Colin Firth (qui campera Michael Peterson), Toni Collette (qui sera Kathleen Peterson), Rosemarie DeWitt (qui jouera Candace Zamperini, sœur de Kathleen) et Juliette Binoche (dans un rôle encore inconnu).

Cette affaire a déjà été traitée pour le petit écran, mais sous la forme d’une série documentaire de treize épisodes intitulée «Soupçons». Réalisée par le Français Jean-Xavier de Lestrade et disponible sur Netflix et MyCanal, elle suit la préparation et le déroulement du procès de Michael Peterson, ainsi que les derniers rebondissements, sur une période allant de 2001 à 2018.