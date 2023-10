Sophie Turner et Jonas se sont mis d'accord pour leurs filles

Séparés, Sophie Turner et Joe Jonas sont à couteaux tirés. Un point cristallisait leurs émotions: la garde de leurs deux filles, Willa (3 ans) et Delphine (15 mois). Avant d’aller jusqu’à une éventuelle action en justice, un juge avait ordonné que la Britannique de 27 ans et l’Américain de 34 ans se présentent à une médiation d’une durée de quatre jours, du 4 au 7 octobre 2023. Bonne nouvelle, elle a porté ses fruits.