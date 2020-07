Los Angeles

Sophie Turner et Joe Jonas sont parents

L’actrice anglaise et le chanteur américain ont accueilli une petite fille prénommée Willa.

La nouvelle de l’accouchement, pas celle de la date de celui-ci, a été confirmée par un représentant des deux stars. «Sophie Turner et Joe Jonas sont heureux d’annoncer la naissance de leur bébé», a-t-il déclaré à Page Six. Pour le moment, les jeunes parents n’ont pas communiqué sur l’heureux événement et n’ont publié aucune photo de leur progéniture sur les réseaux sociaux. Fous amoureux, l’héroïne de «Game of Thrones» et le membre du groupe Jonas Brothers se sont rencontrés en 2016 et se sont fiancés l’année suivante. Après un premier mariage surprise célébré à Las Vegas par un sosie d’Elvis Presley, en mai 2019, le couple s’est marié une deuxième fois de manière plus solennelle au Château de Tourreau dans le sud de la France, un mois plus tard.