HBO Max : Sophie Turner sera la voix de Charlotte

L’actrice britannique doublera la petite soeur du prince George dans la série animée «The Prince», sur HBO Max.

Recrue de choix pour la future série du scénariste et producteur Gary Janetti, qui racontera de manière parodique la vie du prince George. Sur sa page Instagram , le créateur de la série a annoncé que la princesse Charlotte serait doublée par Sophie Turner.

L’actrice, qui s’est fait connaître dans le monde entier grâce à son interprétation de Sansa Stark dans «Game of Thrones», rejoint un casting déjà composé de Gary Janetti (le prince George), Orlando Bloom (le prince Harry), Lucy Punch (Kate Middleton), Iwan Rheon (le prince William), Condola Rashad (Meghan Markle) et Tom Hollander (les princes Philip et Charles).