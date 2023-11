Sophie Turner vue en train d’embrasser un riche aristo anglais

Selon le tabloïd, l’homme qui a échangé ce baiser avec la Britannique est Peregrine Pearson, un aristocrate dont la famille possèderait une fortune estimée à près de 250 millions de francs. Le Britannique de 29 ans est 4e vicomte de Cowdray. En septembre 2023, il a rompu avec la princesse Maria-Olympia de Grèce et de Danemark qui n’est autre que la filleule du roi Charles III. «Ils sont arrivés ensemble à la gare du Nord. Apparemment, ils avaient pris le train ensemble depuis Londres. Ils ont attendu ensemble leurs chauffeurs respectifs. Ils discutaient et rigolaient beaucoup. Ensuite, il a ôté son chapeau et lui a donné un grand baiser. Ils se sont quittés peu après en partant chacun de leur côté», a raconté un témoin.