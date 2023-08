L'actrice Sophie Wilde aime se faire peur

J’aime me faire peur. Ma chance est d’avoir la capacité de jouer durant des heures quelque chose de dramatique ou d’horrible puis de quitter le tournage et d’oublier l’intensité de ma journée de travail. J’ai approché ce rôle comme si Mia souffrait d’une maladie mentale. Et cela m’a aidée à faire la différence entre elle et moi qui suis plutôt une fille stable, souriante et heureuse (rire).