Confidences : Soprano pleure son enfant qu’il n’a jamais connu

Devenu père durant son adolescence, le rappeur français a vécu un drame intime.

Interviewé dimanche dans «Sept à Huit» sur TF1, Soprano a fait des confidences touchantes sur son passé. Devenu papa alors qu’il était adolescent, il n’a pas pu connaître son petit. «J’étais avec une fille et on a eu un bébé à 16 ans. Mais on était trop jeunes. Elle l’a placé à la DDASS sans m’en avertir. Il est né sous X. Et, comme je ne l’ai pas reconnu, je ne suis pas considéré comme son père», a révélé le rappeur français.