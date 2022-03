Paris : Soprano pourrait faire face à une grosse désillusion

Le chanteur doit clôturer sa giga tournée au Stade de France, le 2 juillet 2022. Cette date est en suspens.

Soprano s’apprête à se produire dans des stades emblématiques, dont celui de la Pontaise, à Lausanne, le 4 juin 2022 . Il passera ensuite par Lyon, Marseille, Bordeaux et Paris. C’est d’ailleurs dans la capitale française que cette tournée des stades doit s’achever le 2 juillet 2022. Cette dernière date, au Stade de France, est toutefois à mettre au conditionnel, au plus grand regret du Marseillais, qui a sorti en 2021 un album inspiré par les années 1980 . En cause, les nombreux travaux autour de l’enceinte en vue des Jeux olympiques de Paris en 2024.

«On a eu un coup de massue pour le Stade de France. Il y a des travaux tout autour pour les JO, sur la ligne de métro, on nous a dit qu'il fallait peut-être annuler le concert», a pesté Soprano dans «La Provence». D’après le chanteur de 43 ans, des manifestations sportives seraient également touchées. «On a répondu que ce n’était pas possible, que c’était le concert d’une vie. Après les inquiétudes liées au Covid, il ne nous manquait plus que ça», a-t-il encore soufflé dans le quotidien, reconnaissant que la situation n’était «pas encore résolue». Selon lui, la balle est désormais dans le camp parisien: «On attend qu’ils trouvent des solutions. On va savoir ça dans les semaines qui arrivent».