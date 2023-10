Sornetan, ce village qui compte plus de réfugiés que d’habitants

Menuiserie, gym et chorale

Sornetan est un village enclavé, sans un seul commerce et avec très peu d’offre en transports publics. Mais, grâce à la Croix-Rouge, l’Église et des bénévoles, les requérants peuvent y mener diverses activités: cours de langues, gym, foot, volley, jardinage… Coachés par un menuisier, les réfugiés ont fabriqué dix-neuf bancs publics en bois sans faire appel à aucune machine. Formée de locaux et de réfugiés, une chorale au nom évocateur a vu le jour dans la commune: Petit-Val Grand cœur. «La chorale a rempli l’église cet été. Ce n’était pas arrivé depuis longtemps», sourit un villageois. Le maire, lui, sait que «l’équilibre est fragile». Et touche du bois.