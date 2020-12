Unsplash Logan Weaver

Judge my Spotify : Sortez vos playlists, ce robot va vous les juger (et c’est très drôle)

Vous écoutez honteusement «Despacito» en boucle? «All I Want For Christmas Is You» est votre classique de Noël? L’intelligence artificielle va vous dire ce qu’elle en pense (et ça va piquer).