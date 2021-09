France : Sorti de réa, Akhenaton est «contre ce vaccin»

Le rappeur d'IAM a martelé ses convictions anti-pass sanitaire et son opposition aux vaccins anti-Covid. Un mois après avoir été hospitalisé dans un état jugé sérieux.

Il n'en démord pas. Après avoir été hospitalisé dans un état sérieux en raison d'une infection au Covid-19, le rappeur d'IAM Akhenaton persiste dans sa critique des vaccins contre la maladie. «Je ne suis pas anti-vax, je ne veux pas me faire ce vaccin-là», a-t-il déclaré à la télévision en dénonçant «une thérapie génique».

Très relayée par les milieux complotistes, cette thèse est fausse. Dans le viseur en particulier, les vaccins ARN messager (Pfizer, Moderna) ne fonctionnent pas de cette manière. L'artiste de 48 ans en a également profité pour soutenir sans le nommer le professeur Didier Raoult, dénonçant «les moqueries et dénigrements de consultants de santé qui ont un bac+2».

«4 ou 5 heures en réanimation»

Toujours opposé au pass sanitaire, il explique qu'il s'agit là «d'une mesure politique et non scientifique». Il s'est également exprimé sur son passage à l'hôpital et le traitement médiatique qu'il a jugé «hystérique». «Je suis passé en réanimation pendant 4 ou 5 heures pour être réoxygéné, mais je n’ai pas été intubé». S'en sont suivis trois jours en observation.