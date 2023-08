Le nouvel album de Titeuf sort le 31 août

Titeuf est de retour pour un nouvel album: jeudi, le petit plaisantin débarque dans les librairies romandes avec «Suivez la mèche». Ce 18e tome marque les 30 ans de cet éternel enfant qui ne manque jamais une occasion de soulever, avec son regard, les thématiques de son temps. Et alors que l’amour (toujours) accompagnera le jeune écolier, cette fois, c’est le véganisme et les dangers liés aux réseaux sociaux qui occuperont également ses pensées. À noter que le sujet de la pédophilie sera également abordé.

Contrairement au tome précédent, «La grande aventure» (2021), cet album marque un retour aux gags en une planche. Ceci afin de trouver «un Titeuf plus naturel», explique son auteur Zep, interviewé par Lematin.ch. S’il lui tient à chaque fois à coeur transcrire le plus fidèlement la réalité, le Genevois dit s’être permis de «tricher avec la réalité» afin de laisser ses personnages s’épanouir dans un préau, comme au bon vieux temps: «Dans la cour d’école, mes personnages font plein de jeux, alors qu’aujourd’hui, on voit surtout des gamins penchés sur leur téléphone.» On ne lui en veut pas.