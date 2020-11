Haute-Savoie (F)Sortie de l’ambulance de nuit afin de retirer l’argent de la course

«Quand je suis montée dans l’ambulance, on m’a dit qu’il faudrait régler directement, mais je ne m’attendais pas à ça!» Fin octobre, Léa*, résidente suisse, a été transférée de nuit de l’hôpital de Saint-Julien-en-Genevois aux HUG. Sur le trajet, aux alentours de 3h du matin, stupéfaction: «Les ambulanciers s’arrêtent devant un bancomat, me font descendre sous la pluie en jean et tee-shirt pour que j’aille retirer les 250 euros nécessaires au paiement de la facture», raconte la jeune femme sidérée. Diagnostiquée positive au Covid en France, les ambulanciers lui ont fourni, dit-elle, un masque et un gant pour procéder à l’opération. «Mais j’étais mal, angoissée, j’avais fait une grosse crise d’asthme. Sur le moment, j’étais choquée, je n’ai pas réagi.» Ce n’est qu’en arrivant aux HUG qu’elle repense à l’incongruité de l’épisode.