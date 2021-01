Chine : Sortie de quarantaine, l’OMS entame son enquête à Wuhan

Les experts de l’OMS confinés dans un hôtel depuis leur arrivée dans la région d’où est partie l’épidémie, sont d’attaque pour débuter leur enquête

Les experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont sortis de quarantaine jeudi à Wuhan, prêts à entamer leur enquête sur les origines du nouveau coronavirus, plus d’un an après l’apparition de l’épidémie dans cette ville du centre de la Chine.

L’enquête, que la Chine a mis plus d’un an à organiser, est d’une extrême sensibilité pour le régime communiste, qui cherche à évacuer toute responsabilité dans le déclenchement de l’épidémie.

Alors que le pays est arrivé à enrayer la contagion sur son sol, le virus s’est répandu à la surface du globe, tuant plus de 2,1 millions de personnes.

Hypothèses contre hypothèses

Le marché est fermé depuis plus d’un an et dissimulé derrière une longue palissade bleue.