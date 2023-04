Sortie de route pour les jeux vidéo Mario sur iPhone

Miyamoto n’a pas pour autant renié les deux titres encore disponibles sur smartphone Super Mario Run et Mario Kart Tour. «Avoir des jeux Mario en tant qu’application mobile élargit la porte à un public beaucoup plus large pour découvrir le jeu, a-t-il relevé. Cela élargit également l’expérience de jeu où vous n’avez besoin que de votre pouce sur une main.» Lancés en 2016 et 2019, les deux titres ont connu un certain succès en générant des revenus respectivement de près de 90 millions (selon les estimations de SensorTower datant de mai 2022) et de près de 300 millions (relevé datant de septembre 2022), mais loin des standards de Big N et des plus de 3 milliards qu’a rapporté Mario Kart 8. Quant au troisième titre de la franchise sur mobile, «Dr. Mario World» sorti en 2019, il avait été retiré abruptement des boutiques deux ans plus tard. Sur mobile, Nintendo compte davantage sur trois jeux à succès: «Fire Emblem Heroes», «Animal Crossing: Pocket Camp» et «Pikmin Bloom».