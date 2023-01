Canton d’Argovie : Sortie de route et voiture sur le toit: six blessés, dont une grave

À leur arrivée, police et sauveteurs ont trouvé le véhicule totalement détruit. Une jeune femme de 18 ans était inconsciente et coincée dans l’habitacle. Après avoir été désincarcérée, elle a été hospitalisée dans un état grave. Les autres occupants du véhicule soit la conductrice de 19 ans et deux femmes et deux hommes de 16, 43, 52 et 53 ans, ont tous été hospitalisés également, mais avec des blessures légères.