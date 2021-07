Saint-Gall : Sortie de route fatale à un automobiliste

Un septuagénaire a perdu la maîtrise de sa voiture qui a traversé un pré et terminé sa course folle contre un arbre. Le conducteur est décédé sur le coup.

Un automobiliste roulait jeudi soir vers 20 heures en direction de Stein (SG) lorsqu’il a perdu la maîtrise de son véhicule dans une courbe. L’auto a alors traversé une prairie avant de glisser dans une forêt abrupte sur une trentaine de mètres et d’être stoppée par un arbre. Le conducteur, âgé de 76 ans est décédé sur les lieux du drame avant l’arrivée des secours. Une enquête a été ouverte pour déterminer le déroulé et les causes de l’accident.