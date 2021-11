Saint-Gall : Sortie de route fatale à un sexagénaire

Une voiture pilotée par un homme de 60 ans a quitté la chaussée au Flumsberg (SG) et est tombée dans le ruisseau. Le conducteur est décédé. Son passager est grièvement blessé.

Un homme de 60 ans roulait sur la Fäschstrasse en direction d’Acherwiese. Près de l’hôtel Bergheim, il a quitté la route, a heurté la balustrade du pont du Tobelbach puis a terminé sa course dans le Tobelbach. Le sexagénaire est resté coincé sous la voiture et est décédé sur les lieux de l’accident. Un passager de 52 ans a été gravement blessé et a dû être héliporté à l’hôpital. La victime est un résident suisse de la région.