Zurich: Sortie de route fatale pour un scootériste de 16 ans

Un tragique accident a eu lieu jeudi soir entre Gutenswil et Fehraltorf, dans l’Oberland Zurichois. Un jeune scootériste de 16 ans est sorti de la route peu avant 21 heures et s’est grièvement blessé. Il a succombé à ses blessures sur le lieu de l’accident. Selon la police, l’adolescent roulait derrière un autre adepte de deux roues lorsqu’il a perdu le contrôle de son engin et a terminé dans un sous-bois. Les secours arrivés rapidement n’ont rien pu faire. La raison pour laquelle le jeune homme est sorti de la route fait l’objet d’une enquête.