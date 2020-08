«Il y a eu de la casse»

«Le véhicule est sorti de l’autoroute à hauteur d’Avenches (VD). A cet endroit, l’autoroute est surélevée. Il a donc dévalé le talus avant de heurter deux machines de chantier», détaille un employé de l’entreprise où la voiture a fini sa course. «Je suis arrivé sur mon lieu de travail après l’incident. Apparemment la voiture a fait un tonneau avant de s’immobiliser quelques mètres plus loin.» Le conducteur et le passager s’en sont heureusement sortis indemnes et ont été emmenés à l’hôpital pour des contrôles. En revanche, des dégâts matériels sont à déplorer. «Il y a eu de la casse. Nos machines sont abîmées, sans parler de la voiture qui est dans un sale état», constate l’employé.