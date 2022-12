VR/AR : Sortie du casque de réalité mixte d’Apple repoussée

Encore du retard pour le lancement du futur et premier casque de réalité mixte d’Apple, dont le lancement était attendu en début d’année prochaine. Selon le célèbre analyste technologique Ming-Chi Kuo, de TF Securities, les expéditions de masse de l’appareil, qui proposera de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, ne devraient pas avoir lieu avant la deuxième moitié de 2023, soit entre juillet et décembre. Apple rencontrerait actuellement des problèmes logiciels inattendus, rapporte MacRumors.