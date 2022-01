«S.T.A.L.K.E.R. 2» : Sortie reportée de plusieurs mois pour un jeu très attendu

L’équipe de développeurs de GSC Game World a annoncé que son jeu de tir à la première personne «S.T.A.L.K.E.R. 2» n’arriverait sur le marché que le 8 décembre 2022.

Douche froide pour les fans qui attendaient le lancement de «S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl», qui était annoncé pour le 28 avril. Via le compte Twitter officiel du jeu, le studio ukrainien GSC Game World a communiqué mercredi avoir pris une décision «pas facile»: attendu en exclusivité sur Xbox One, Xbox Series X et S, mais aussi sur PC, le jeu de tir à la première personne voit sa date de sortie repoussée de 7 mois. Il arrivera finalement le 8 décembre 2022.