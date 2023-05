Suisse: sortir le jet privé pour 45 kilomètres, certains n’hésitent pas

Le trafic aérien remonte en flèche après le coup d’arrêt de la pandémie. Et les vols sur de très courtes distances sont toujours plus prisés, selon un état des lieux dressé par Greenpeace. Plus de 35’000 jets privés ont décollé en Suisse en 2022, dont 11’000 depuis l’aéroport de Zurich. Un nombre plus élevé qu’avant le Covid, lit-on dans le «Zürcher Unterländer».

L’étude de l’ONG estime que plus de la moitié des vols privés en Europe ont parcouru des distances inférieures à 750 kilomètres. Depuis la Suisse, le trajet Genève-Paris est le plus prisé. La palme du saut de puce revient au trajet Zurich-Emmen (LU), soit 44,5 kilomètres à vol d’oiseau. Onze vols ont effectué cette liaison l’an dernier.

Kérosène bon marché

Selon Greenpeace, si l’on calcule les émissions de CO₂ par personne, les vols privés sont 5 à 14 fois plus nocifs pour l’environnement que les vols de ligne, et environ 50 fois plus que les voyages en train. Nathan Solothurnmann, collaborateur à Greenpeace, considère qu’il s’agit «de la forme de déplacement la plus polluante et énergivore qui soit et elle doit être interdite».