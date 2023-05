Vaud: Sortir le soir en transports publics coûtera moins cher

Atteindre les objectifs fixés dans le plan Climat, alors que l’inflation met à mal les finances des ménages, est un exercice difficile qui pousse les autorités à imaginer des solutions nouvelles. Et le domaine des déplacements est en première ligne, lui qui représente 40% des émissions de gaz à effet de serre produits dans le canton, écrit lundi le Conseil d’Etat vaudois dans un communiqué. Le gouvernement veut donc inciter les citoyens à utiliser les transports publics pour leurs loisirs en soirée.

Dès ce lundi 15 mai, et jusqu’au 18 septembre, les usagers pourront profiter d’une offre spéciale, qui sera valable dès 19h. Pour le prix d’un billet simple, les voyageurs pourront circuler sans restriction dans le périmètre des zones choisies, jusqu’à la fin du service. Ce qui correspond, au minimum, à bénéficier d’un aller-retour pour le prix d’un aller simple.

Pas réservé aux jeunes

Détail important: contrairement à la plupart des offres de ce genre, comme l’AG Night des CFF, celle-ci n’est pas réservée aux moins de 25 ans et tout un chacun peut en profiter. Outre l’implication de l’Etat de Vaud, la «Carte soirée Mobilis» est soutenue par les 13 entreprises de transport de la Communauté tarifaire vaudoise, par des communes et par des acteurs économiques et touristiques du canton, précise le communiqué. Elle est déployée dans le cadre de vaudloisirs.ch.